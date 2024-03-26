Cleveland-Cliffs iki adet karbondan arındırma projesi için hükümetten finansman alacak

Salı, 26 Mart 2024 14:02:28 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., Ohio’da bulunan Middletown tesisi ve Pennsylvania’da bulunan Butler tesisinde gerçekleştireceği karbondan arındırma projeleri için ABD Enerji Bakanlığı’ndan toplamda 575 milyon $’a kadar finansman alacağını açıkladı.

Middletown tesisindeki projeye verilecek 500 milyon $’a varan finansmanla şirket, mevcut yüksek fırınını yıllık 2,27 milyon mt üretim kapasiteli hidrojene hazır doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve iki adet 120 MW elektrikli eritme fırınıyla değiştirecek. Yıllık ham çelik kapasitesi yaklaşık 2,72 milyon mt seviyesinde yer almaya devam edecek olan Middletown tesisi söz konusu projeyle demir üretiminde kok kullanımına son vererek karbon emisyon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

Buna ek olarak Butler tesisine verilecek 75 milyar $’a varan finansmanla Cleveland-Cliffs silisli çelik üretiminde optimum verimlilik elde etmek amacıyla doğal gazla faaliyet gösteren yüksek sıcaklıklı slab tavlama fırınlarından ikisini dört adet elektrikli indüksiyonlu slab tavlama fırınıyla değiştirecek. Söz konusu projeyle karbon emisyonu ile karbon maliyeti azalacak ve slab kalitesi iyileşecek.