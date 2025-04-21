Hyundai Steel ve POSCO ABD’de çelik üretimi için güçlerini birleştirdi

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Group, ABD’de çelik üretimine yönelik iş birliği yapmak üzere çelik üreticisi POSCO Holdings ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hyundai, küresel rekabet gücünü artırmayı planlarken, POSCO da önde gelen otomotiv çeliği tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirketler, düşük karbonlu çelik üretimine geçişi hızlandırmak ve hızla değişen piyasa koşullarına kolayca adapte olabilmek amacıyla birlikte çalışacak.

Öte yandan anlaşma kapsamında POSCO, Hyundai Steel’in ABD’de kuracağı yeni çelik tesisine sermaye yatırımı yapmayı planlıyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hyundai Steel, Louisiana’da yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocaklı tesisi inşa edeceğini açıklamıştı.

6 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek ve 2029 yılında üretime başlayacak olan tesis, otomotiv sektörüne yönelik sıcak sac ve soğuk sac üretimi gerçekleştirecek. Proje aynı zamanda POSCO’nun Kuzey Amerika çelik piyasasına giriş yapmasına da olanak tanıyacak.