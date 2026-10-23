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Kanada'dan çelik ve otomotiv sektörlerine 8,7 milyar CAD destek paketi

Cuma, 23 Ekim 2026 10:18:08 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada federal hükümeti ve Ontario eyalet hükümeti, ABD'nin uyguladığı vergilerden etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla Ontario'nun çelik, otomotiv ve kritik mineral sektörlerine toplam 8,7 milyar CAD yatırım yapılmasını öngören ortak bir plan açıkladı.

Plan kapsamında Ontario'nun çelik sektörünü korumak amacıyla federal hükümetin beş yıl boyunca 3,55 milyar CAD, Ontario hükümetinin ise 1,67 milyar CAD finansman sağlayacağı Ortak Çelik Eylem Fonu kurulacak. Fon ile üretimin çeşitlendirilmesi, Kanadalı çelik şirketlerinin savunma, ileri imalat, enerji ve ticaret altyapısı gibi gelişmekte olan alanların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanması ve Kanada çeliği için yeni denizaşırı pazarların açılması desteklenecek.

Otomotiv sektörünü güçlendirmek amacıyla, üreticilerin modern makinelere yatırım yapmasına ve geleceğin elektrikli araçlarını üretmek üzere üretim hatlarını yenilemesine olanak sağlayacak sermaye yatırımlarına iki yılda 2,5 milyar CAD aktarılacak. Bu tutarın 1,5 milyar CAD tutarındaki bölümü federal hükümet, 1 milyar CAD tutarındaki bölümü ise Ontario hükümeti tarafından karşılanacak.

Federal hükümet Ontario'nun kritik mineral tedarik zincirlerini geliştirmek amacıyla eyaletin kuzeyinde bulunan geniş ve yerleşim merkezlerinden uzak bir maden yatağı bölgesi olan Ring of Fire'da kritik mineral projelerini destekleyecek yol altyapısı için Ontario hükümetinin üç yılda sağlayacağı 1 milyar CAD'a kadar başlangıç yatırımıyla eşit tutarda finansman sunacak.

Kanada'nın otomotiv sektörü doğrudan 120.000'in üzerinde kişiye istihdam sağlarken, çelik sektörü doğrudan 23.000'in üzerinde kişiyi istihdam ediyor ve 172.000 kişinin çalıştığı fabrikasyon metal ürünleri sektörünün de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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