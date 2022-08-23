Kanada’da yeni konut fiyatları Temmuz ayında %0,1 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 10:30:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %0,1 yükseldi ve 2020 yılının Haziran ayından bu yana en küçük büyümesini kaydetti. 27 büyükşehrin beşinde yeni konut fiyatları artarken, 17’sinde değişiklik göstermedi ve beşinde düştü.

Söz konusu ayda Ottawa’da yeni konut fiyatları iyi piyasa koşullarına bağlı olarak %0,6 ile en yüksek artışı kaydetti. Ottawa’yı %0,5 ile Vancouver takip etti.

Ülke genelinde yeni konut fiyatları Temmuz ayında yıllık %7,5 artarken, artış hızı üst üste dördüncü ay yavaşladı. Calgary’de yeni konut fiyatları %14,8 ile üst üste üçüncü ay en yüksek yıllık artışı kaydederken, Winnipeg’de de fiyatların geçtiğimiz yıla kıyasla yükseldiği öğrenildi.