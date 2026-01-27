 |  Giriş 
ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 4. Hafta, 2026

Salı, 27 Ocak 2026 10:27:58 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 544 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 122 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 422 adet oldu. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 32 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 231 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet düşüş kaydetti.


