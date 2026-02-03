ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 5. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 30 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 546 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 125 adet olarak kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 421 adet oldu. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 232 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet düşüş kaydetti.