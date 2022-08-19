Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Temmuz ayında düştü

Cuma, 19 Ağustos 2022 09:14:20 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Temmuz ayında aylık %2,1 düşüş ve yıllık %11,9 artış gösterdi.

Temmuz ayında, enerji ve petrol ürünleri fiyatları üst üste altı ay kaydedilen artışların ardından aylık %11,6 düştü ve yıllık %57,5 arttı. Söz konusu aylık düşüş, 2020 yılının Nisan ayının ardından kaydedilen en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti.

Aynı ayda, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %7,4 düştü ve yıllık %19,1 yükseldi. Madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları bir önceki aya kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %7,3 geriledi.