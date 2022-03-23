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Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Şubat ayında arttı

Çarşamba, 23 Mart 2022 09:21:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Şubat ayında aylık %3,1 ve yıllık %16,4 artış gösterirken, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %6 ve yıllık %29,8 yükseldi.

IPPI Şubat ayında aylık %3,1 ve yıllık %16,4 yükselerek üst üste altı ay aylık bazda artış kaydetmiş oldu ve bu oran 1980 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları aylık %3,8 yükseldi. Demir cevheri ve konsantreleri fiyatları Şubat ayında %8,6 artış gösterdi. Altın cevheri, konsantreleri ve külçe fiyatları aylık %2,9, gümüş cevheri, konsantreleri ve külçe fiyatları ise aylık %2,3 arttı.


Etiketler: Kanada  Kuzey Amerika 

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