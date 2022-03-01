Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ocak ayında arttı

Salı, 01 Mart 2022 09:26:06 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Ocak ayında aylık %3 ve yıllık %16,9 artış gösterirken, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %6,5 ve yıllık %30,5 yükseldi.

IPPI Ocak ayında %3 yükselerek üst üste beş ay artış kaydetmiş oldu ve bu oran geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Söz konusu artışta çoğunlukla rafine edilmiş petrol ürünleri, kereste ve diğer kereste ürünleri etkili oldu.

Söz konusu ayda, yüksek ham petrol ürünleri fiyatlarının desteğiyle RMPI aylık %6,5 ve yıllık %30,5 yükseldi. Enerji ürünleri hariç RMPI %1 arttı.

Madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %1,1 düşüşün ardından %1,3 yükseldi. Demir cevheri ve konsantreleri fiyatları Ocak ayında %11,6 artışla üst üste iki ay artış kaydetmiş olsa da geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,5 geriledi. Çin’de çelik üretimine yeniden başlanması söz konusu artışa katkı sağladı.