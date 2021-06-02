Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Nisan ayında arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 11:56:56 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Nisan ayında aylık %1,6 ve yıllık %14,3; Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %1 ve yıllık %56,4 artış gösterdi.

IPPI, Nisan ayında %1,6 artarak üst üste beşinci ay artış göstermiş oldu. Enerji ve petrol ürünleri hariç, IPPI %1,8 arttı. 21 büyük emtia grubunun 18’i artarken, 3’ü düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, sıcak sac ve çelik mamullerindeki yükselişe bağlı olarak birincil demir ürünleri %2,9 artışla üst üste sekizinci ay artış gösterirken, dökme hariç çelik boru ise %11 arttı.

IPPI, 1980 yılının Şubat ayında kaydedilen %15,3 artışa kıyasla en büyük dokuzuncu artışı göstererek yıllık %14,3 arttı. Bu artışta, enerji ürünleri ve petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen %78,4 artışın etkisi oldu. Enerji ürünleri ve petrol ürünlerindeki fiyat artışı, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen sert düşüşlerin ardından görüldü. Ayrıca, kereste ve diğer ahşap ürünlerinde kaydedilen %88,8 artış ve birincil demir dışı ürün fiyatlarındaki %30 artış da IPPI’nin yıllık yükselişine etki etti.

RMPI ise Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen %2,2 artışın ardından %1 artarak üst üste yedinci ay artış kaydetmiş oldu. 6 büyük emtia grubunun 5’i artarken, 1’i düştü.

RMPI, yıllık %56,4 artarak 1981 yılından bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. 6 büyük emtia grubunun tamamı, 2020 yılının Nisan ayına kıyasla arttı. RMPI’nin artışında çoğunlukla ham petrol ürünleri etkili oldu.