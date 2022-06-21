Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Mayıs ayında arttı

Salı, 21 Haziran 2022 09:50:35 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Mayıs ayında aylık %1,7 ve yıllık %15 artış gösterirken, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %2,5 ve yıllık %37,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, bu yılın Ocak ayından bu yana artan enerji ve petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen artışa bağlı olarak IPPI aylık bazda yükseldi.

Aynı ayda RMPI ise çoğunlukla ham petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen %8,6 artış doğrultusunda aylık %2,5 ve yıllık %37,4 yükseldi. Ham petrol fiyatları Nisan ayında kaydedilen %7,6 düşüşün ardından Mayıs ayında %8,9 arttı. Madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları %6,1 düşerek RMPI’nın yukarı yönlü hareketini çoğunlukla yavaşlattı.