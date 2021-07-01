Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Mayıs ayında arttı

Perşembe, 01 Temmuz 2021 10:29:10 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Mayıs ayında aylık %2,7 ve yıllık %16,4; Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %3,2 ve yıllık %40,1 artış gösterdi.

IPPI, Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 1,8 artışın ardından %2,7 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın Şubat ayında kaydedilen %2,8 artıştan bu yana kaydedilen en güçlü aylık artış oldu. 21 büyük emtia grubunun 14’ü artarken, 6’sı düşüş gösterdi ve 1’i değişmedi.

Söz konusu ayda, birincil demir ürünleri aylık %2,2 arttı. Bu artışı, soğuk haddelenmiş demir veya çelik ürünlerinin fiyatlarında kaydedilen %2,9 artış ve döküm boru hariç demir veya çelik boruların fiyatlarında kaydedilen %8,8 artış destekledi.

IPPI, 1980 yılının Ocak ayında kaydedilen %16,7 artışa kıyasla en büyük onuncu artışı göstererek yıllık %16,4 arttı. Bu artışta, kereste ile diğer ahşap ürünlerinin fiyatlarında kaydedilen %119,6 artışın ve enerji ürünleri ile petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen %76,1 artışın etkisi oldu.

RMPI ise Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %1 artışın ardından %3,2 artarak üst üste sekizinci ay artış kaydetmiş oldu. 6 büyük emtia grubunun 5’i artarken, 1’i düşüş gösterdi. Demir cevheri ile konsantrelerinin fiyatlarında görülen %12,1 artışın ve nikel cevheri ile konsantrelerinin fiyatlarında görülen %4,7 artışın RMPI’de kaydedilen artışta daha az ölçüde etkisi oldu.

RMPI, çoğunlukla yıllık %40,1 artış gösterdi. RMPI’nin artışında çoğunlukla ham petrol ürünleri etkili olurken, cevher, konsantre ve hurda fiyatlarında kaydedilen %27 artış ve mahsul fiyatlarında kaydedilen %40,4 artış da katkı sağladı.