Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Mart ayında arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:50:09 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Mart ayında aylık %4 ve yıllık %18,5 artış gösterdi.

Mart ayında, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) yüksek ham petrol fiyatlarına bağlı olarak aylık %11,8 ve yıllık %42,7 arttı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali pek çok emtia fiyatını etkiledi. Enerji ürünleri hariç RMPI aylık %6,8 arttı.

IPPI rafine petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen artışlarla birlikte aylık %4 yükseldi ve bu oran 1956 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları aylık %6,2 yükseldi. Yüksek atık ve hurda beraberinde altın, gümüş ve platinyum madeni cevheri ve konsantreleri fiyatları çoğunlukla söz konusu aylık artışta etkili oldu.