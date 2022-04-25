﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Mart ayında arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 09:50:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Mart ayında aylık %4 ve yıllık %18,5 artış gösterdi.

Mart ayında, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) yüksek ham petrol fiyatlarına bağlı olarak aylık %11,8 ve yıllık %42,7 arttı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali pek çok emtia fiyatını etkiledi. Enerji ürünleri hariç RMPI aylık %6,8 arttı.

IPPI rafine petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen artışlarla birlikte aylık %4 yükseldi ve bu oran 1956 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları aylık %6,2 yükseldi. Yüksek atık ve hurda beraberinde altın, gümüş ve platinyum madeni cevheri ve konsantreleri fiyatları çoğunlukla söz konusu aylık artışta etkili oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

Benzer haberler

25 Nis

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da düştü
22 Nis

Kanada’nın demir cevheri üretimi Şubat ayında %2,6 düştü
21 Nis

Kanada’da yeni konut fiyatları Mart ayında %1,2 arttı
15 Nis

Kanada’da imalat satışları Şubat ayında %4,2 arttı
15 Nis

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü
15 Nis

Kanada’nın yeni araç satışları Şubat ayında %7 arttı
14 Nis

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Şubat ayında %4 arttı
11 Nis

Kanada çelik birliği koruma önlemlerinde yapılan değişiklikleri yorumladı
11 Nis

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterirken, Kanada’da düştü
06 Nis

Kanada dış ticaret fazlası Şubat ayında 2,7 milyar $’a geriledi