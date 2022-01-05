Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Kasım ayında %0,8 arttı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:35:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), bu yılın Kasım ayında aylık %0,8 ve yıllık %18,1 arttı.

Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %1 düşüş ve yıllık %36,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, arz darlığı ve yüksek fiyatlar karşısında Çin’in üretimini artırmasına bağlı olarak kömür fiyatları %32,8 düşerken, yıllık %135,3 artış gösterdi. Öte yandan, doğal gaz fiyatları, kısmen ABD’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde yer alması nedeniyle aylık %4,5 geriledi. Omicron varyantının yarattığı endişenin iyimser beklentileri azaltması sonucunda ise geleneksel ham petrol fiyatları %2,7 düştü.

Ayrıca, Çin’de sınırlı üretime bağlı olarak talebin düşük seyretmesi nedeniyle demir cevheri ve konsantreleri fiyatları da %20,4 geriledi.