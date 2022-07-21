Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Haziran ayında düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 09:27:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Haziran ayında aylık %1,1 ve yıllık %14,3 düşüş gösterirken, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %0,1 düştü ve yıllık %32,4 yükseldi.

Haziran ayında, IPPI çoğunlukla yumuşak kereste fiyatlarında meydana gelen %28 düşüşe bağlı olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayının başından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş göstermiş oldu. Yumuşak kereste fiyatları geçtiğimiz yıla kıyasla %37,2 geriledi ve söz konusu düşüş 1956 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti. Sert düşüşlere rağmen fiyatlar 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen seviyelerin %80,3 üzerinde yer aldı.

Aynı ayda RMPI ise aylık % 0,1 düştü ve yıllık %32,4 yükseldi. Madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları %4,1 gerileyerek üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu. Ayrıca atık ve metal hurda fiyatları aylık %9,5, nikel cevheri ve konsantreleri fiyatları ise aylık %4,1 düştü.