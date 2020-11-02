Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Eylül ayında %0,1 düştü

Pazartesi, 02 Kasım 2020 09:43:33 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) %0,1 düştü. Bu düşüşün sebebi, enerji ve petrol ürünlerindeki düşük fiyatlar oldu. Kanada’da faaliyet gösteren imalatçıların hammadde satın alma fiyatları, çoğunlukla düşük ham enerji ürünleri fiyatlarına bağlı olarak %2,2 düştü.

Eylül ayında IPPI, üst üste dört aylık artışın ardından bir önceki aya göre %0,1 düşüş kaydetti. 21 büyük emtia grubunun 9’u düştü, 10’u arttı ve 2’si sabit kaldı. Eylül ayında IPPI, çoğunlukla enerji ve petrol ürünleri fiyatlarındaki %28,2’lik düşüş nedeniyle yıllık %2,2 azalarak, üst üste sekizinci ay düşüş kaydetti.

Eylül ayında Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI), üst üste dört aylık artışın ardından aylık %2,2 düştü. Ham enerji ürünleri hariç RMPI %0,3 artış kaydetti. Altı büyük emtia grubunun üçü arttı ve üçü düştü.

Eylül ayında RMPI, ham enerji ürünleri fiyatlarındaki %31,8’lik düşüş nedeniyle yıllık %9,4 düşüş gösterdi.