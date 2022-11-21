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Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ekim ayında yükseldi

Pazartesi, 21 Kasım 2022 09:12:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Ekim ayında aylık %2,4 ve yıllık %10,1 artış gösterdi. Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %1,3 ve yıllık %9 arttı.

Söz konusu ayda enerji ve petrol ürünleri hariç IPPI aylık %0,9 ve yıllık %6,1 yükseldi.

ABD doları Ekim ayında Kanada doları karşısında bir önceki aya kıyasla %2,9 değer kazandı. ABD doları-Kanada doları paritesi sabit kalmış olsaydı IPPI %2,4 yerine %1,7 yükselmiş olacaktı.

Aynı ayda RMPI çoğunlukla enerji hammaddeleri fiyatlarında meydana gelen %2 artışa bağlı olarak aylık bazda yükseldi. Ham petrol fiyatları aylık %5,1 ve yıllık %18,5 arttı. OPEC+’ın Kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı fiyatlardaki artışa etkili oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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