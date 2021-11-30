Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ekim ayında arttı

Salı, 30 Kasım 2021 09:45:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), bu yılın Ekim ayında, aylık %1,3 ve yıllık %16,7 arttı. Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %4,8 ve yıllık %38,4 artış kaydetti.

IPPI, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen %1,2 artışın ardından aylık %1,3 arttı. Söz konusu ayda, enerji ve petrol ürünlerinin fiyatları %7,4 ve yıllık %72,1 yükseldi. Benzin, dizel ve biyodizel yakıtlar beraberinde doğal gaz kondensatı ve ilgili ürünlerin tamamının fiyatları aylık artış gösterdi.

Söz konusu ayda, birçok metal emtianın fiyatları da arttı. Magnezyumun dahil olduğu diğer demir dışı metallerin ve alaşımların fiyatları %9,1 yükselirken, işlenmemiş alüminyum ile alüminyum alaşımlarının ve işlenmemiş bakır ile bakır alaşımlarının fiyatları da sırasıyla %4,6 ve %2,9 artış kaydetti.

Aynı anda, RMPI, Eylül ayında kaydedilen %2,4 artışın ardından aylık %4,8 yükseldi. Ham petrol ürünlerinin fiyatları, Ekim ayında, %13 artarken, geleneksel ham petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları da sırasıyla %12, %21 ve %25,2 yükseldi. Küresel talebin arzı aşması nedeniyle petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Beklenenden daha soğuk hava koşullarının etkisi altında olan Avrupa piyasasında arzın sınırlı seyretmesi, Kuzey Amerika’da doğal gaz fiyatlarını etkiledi.

Altın, gümüş ve platin grubu metal cevherleri ile konsantrelerinin fiyatları %4,8 düşerken, bakır cevherleri ile konsantreleri %5,7 ve kurşun ile çinko cevherleri ve konsantreleri %4,3 yükseldi.