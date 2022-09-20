Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ağustos ayında arttı

Salı, 20 Eylül 2022 09:36:09 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Ağustos ayında aylık %1,2 düşüş ve yıllık %10,6 artış gösterdi. Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %4,2 düştü ve yıllık %17,6 arttı.

Söz konusu ayda, IPPI aylık %1,2 düşüşle üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %10,6 yükseldi. Enerji ve petrol ürünleri hariç IPPI %0,3 azaldı.

Ağustos ayında birincil demir ürün fiyatları çoğunlukla demir çelik ürünleri fiyatlarında meydana gelen düşüşe bağlı olarak aylık %2,1 ve yıllık %6 geriledi. Çin gayrimenkul piyasasında meydana gelen aşağı yönlü hareket çelik fiyatlarındaki düşüşte kısmen etkili oldu.

RMPI Ağustos ayında çoğunlukla enerji hammaddeleri fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak aylık %4,2 azalırken, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,6 yükseldi.

Aynı ayda, ham petrol fiyatları aylık %8,1 düştü ve yıllık %42,5 arttı. Öte yandan doğal gaz fiyatları %19,4 azalırken, üretim ile boru hattı kapasitesinin artması ve planlı olmayan üretim kesintileri fiyatlardaki sert düşüşte etkili oldu.

Madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatlarında meydana gelen %2 artışta çoğunlukla altın, gümüş ve platin fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket rol oynadı.