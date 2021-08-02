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Kanada’da sanayi ürünleri fiyatları yatay seyrederken, hammadde fiyatları aylık artış gösterdi

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 10:26:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Haziran ayında aylık değişim göstermezken, yıllık %16,8; Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %3,9 ve yıllık %38,1 arttı.

Haziran ayında, IPPI değişim göstermese de 21 büyük emtia grubunun 15’i artarken, 5’i düşüş gösterdi ve 1’i değişmedi.

Söz konusu ayda, birincil demir ve çelik ürünleri aylık %2,7 artışla on ay üst üste artış göstermiş oldu. Çelik ürünleri fiyatlarının uzun vadeli trendi artış gösterse de demir cevheri piyasası Mayıs ve Haziran aylarında, Çin’deki düzenleyici politikaların etkisine yönelik söylentilere bağlı olarak sert değişimler kaydetti.

IPPI, Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen %17 artışa kıyasla en büyük on birinci artışı göstererek yıllık %16,8 arttı. Bu artışta, kereste ile diğer ahşap ürünlerinin fiyatlarında kaydedilen %102,1, enerji ürünleri ile petrol ürünleri fiyatlarında kaydedilen %53,4 ve birincil demir dışı metal ürün fiyatlarında kaydedilen %29,4 artışların etkisi oldu.

Aynı anda, RMPI ise %3,9 artarak üst üste dokuz ay artış kaydetmiş oldu. 6 büyük emtia grubunun 4’ü artarken, 1’i düşüş gösterdi. Geleneksel ham petrol fiyatlarında görülen %10,1 ve sentetik ham petrol fiyatlarında kaydedilen %9,1 artışların RMPI’de kaydedilen artışta etkisi oldu.

Ayrıca, RMPI yıllık %38,1 artış gösterdi. Ham petrol ürünleri, kanola ve canlı hayvan fiyatlarındaki artışlar RMPI’nin yıllık yükselişine çoğunlukla katkı sağladı.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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