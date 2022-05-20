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Kanada’da sanayi ürünleri fiyatları Nisan ayında artarken, hammadde fiyatları düştü

Cuma, 20 Mayıs 2022 09:34:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Nisan ayında aylık %0,8 ve yıllık %16,4 artış gösterirken, Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %2 düştü ve yıllık %38,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, enerji ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artışa bağlı olarak IPPI yükseldi. Enerji ürünleri hariç IPPI %0,1 arttı.

Birincil demir ürün fiyatları çoğunlukla demir çelik ürünlerin fiyatlarında kaydedilen artışlar doğrultusunda %3,3 yükseldi. Söz konusu artışta pandeminin Çin’deki üretimi sınırlandırması kısmen etkili oldu. Ukrayna’yı işgaline bağlı olarak Rusya çıkışlı enerji ürünlerine ve emtiaya getirilen yaptırımlar da çelik fiyatlarını etkiledi. Öte yandan birincil demir dışı metal ürün fiyatları çoğunlukla ham alüminyum ve alüminyum alaşım, ham altın, gümüş ve platinyum ve alaşımları fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %0,9 geriledi. Küresel talebin yavaşlamasına yönelik beklentiler alüminyum fiyatlarındaki düşüşte kısmen etkili oldu.

Söz konusu ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları aylık %1,3 düştü. Yüksek atık ve hurda beraberinde altın, gümüş ve platinyum madeni cevheri ve konsantreleri fiyatları çoğunlukla söz konusu aylık düşüşte etkili oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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