﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’da sanayi ürünleri fiyatları Eylül ayında artarken, hammadde fiyatları düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:23:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Eylül ayında aylık %0,1 ve yıllık %9 artış gösterdi. Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %3,2 düştü ve yıllık %11 arttı.

Söz konusu ayda, enerji hammaddeleri fiyatları aylık %3,6 düşüşle üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu. Bununla birlikte ham petrol fiyatları aylık %4,9 düşüş ve yıllık %26,3 artış kaydetti. Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağına yönelik beklentiler fiyat düşüşlerinde etkili oldu.

Aynı ayda, madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları ABD dolarının değer kazanmasına ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere bağlı olarak %2,9 azaldı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ağustos ayında %0,4 arttı

18 Eki | Çelik Haberler

Kanada’nın yeni araç satışları Ağustos ayında %0,6 arttı

18 Eki | Çelik Haberler

Kanada’da imalat satışları Ağustos ayında %2 düştü

17 Eki | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

17 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Dofasco, Hamilton tesisinde karbonsuzlaştırma projesine başladı

14 Eki | Çelik Haberler

Kanadalı Teck Resources’un metalürjik kömür satışları üçüncü çeyrekte azaldı

11 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

10 Eki | Çelik Haberler

Kanada’da inşaat izinleri Ağustos ayında %11,9 arttı

06 Eki | Çelik Haberler

Kanada’nın dış ticaret fazlası Ağustos ayında 1,5 milyar $’a geriledi

06 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe artarken, Kanada’da azaldı

03 Eki | Çelik Haberler