Kanada’da sanayi ürünleri fiyatları Eylül ayında artarken, hammadde fiyatları düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:23:30 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Eylül ayında aylık %0,1 ve yıllık %9 artış gösterdi. Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %3,2 düştü ve yıllık %11 arttı.

Söz konusu ayda, enerji hammaddeleri fiyatları aylık %3,6 düşüşle üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu. Bununla birlikte ham petrol fiyatları aylık %4,9 düşüş ve yıllık %26,3 artış kaydetti. Dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağına yönelik beklentiler fiyat düşüşlerinde etkili oldu.

Aynı ayda, madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları ABD dolarının değer kazanmasına ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere bağlı olarak %2,9 azaldı.