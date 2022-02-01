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Kanada’da sanayi ürünleri fiyatları Aralık ayında artarken, hammadde fiyatları düştü

Salı, 01 Şubat 2022 09:34:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) Aralık ayında aylık %0,7 ve yıllık %16,1 artışla üst üste dört ay artış kaydetmiş oldu.

Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %2,9 düşüş ve yıllık %29 artış kaydetti. Yıllık bazdaki artışın 2021 yılının Ocak ayından bu yana sürdüğü gözlendi.

Söz konusu ayda, ham petrol ürünleri hariç RMPI %4 yükseldi. Üst üste dört ay kaydedilen düşüşlerin ardından demir cevheri ve konsantreleri fiyatları Aralık ayında %23,7 artış, 2020 yılının Aralık ayına kıyasla ise %24,8 düşüş gösterdi. Söz konusu artışta artan talebe yönelik iyimserlik etkili oldu.


Etiketler: Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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