Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte %81,4’e geriledi

Pazartesi, 13 Aralık 2021 10:05:34 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen %82’ye kıyasla %81,4’e gerileyerek üst üste dört çeyrek kaydedilen artışların ardından ilk kez düşmüş oldu.

Başta ulaştırma ekipmanları imalat sektörü olmak üzere çoğunlukla inşaat ve imalat sektörlerinde kaydedilen düşüşler, söz konusu düşüşte etkili oldu.

Üçüncü çeyrekte, inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, üst üste dört çeyrek kaydedilen artışların ardından 4 puan düşüşle %90,1 seviyesinde yer aldı. İnşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde %89,9 seviyesinde kaydedilmişti. Konut inşaatı sektöründe kaydedilen %8,4 düşüş, inşaat sektöründe kapasite kullanım oranının gerilemesine etki etti. Üst üste dört çeyrekte kaydedilen artışların ardından, yeni inşaatlara ve restorasyonlara yapılan yatırımlar, üçüncü çeyrekte, düşüş gösterdi. İş Gücü Araştırması’na göre, inşaat sektöründe istihdam, söz konusu çeyrekte, 1,42 milyona geriledi.

Aynı çeyrekte, petrol ve doğal gaz çıkarma hariç madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kapasite kullanım oranı 4,9 puan artarak %84,9 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışa, çoğunlukla cevher çıkarma faaliyetlerindeki ve madencilik ile petrol ve doğal gaz alt sektörlerine yönelik destek faaliyetlerindeki artış katkı sağladı.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı, söz konusu çeyrekte, yıllık 0,1 puan düşüşle %75,1 seviyesinde yer aldı. Kapasite kullanım oranı, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %25’ine denk gelen 21 ana imalat sektörünün dördünde yıllık bazda geriledi.