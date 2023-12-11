Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte %79,7’ye yükseldi

Pazartesi, 11 Aralık 2023 09:35:09 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyrekte kaydedilen %79,6’ya kıyasla %79,7’ye yükseldi.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı söz konusu çeyrekte 0,3 puan artışla %78,3 seviyesinde yer aldı. Ana metal imalatı sektörü 2,2 puan artış gösterirken çelik imalatı sektöründe 1,3 puan büyüme görüldü.

Aynı çeyrekte petrol ve doğal gaz çıkarma ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kapasite kullanım oranı 0,9 puan artışla %76,7 seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte orman yangınları nedeniyle doğal gaz çıkarma sektörü düşüş gösterirken üçüncü çeyrekte %2,1 artış gösterdi.

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı sektöründe kapasite kullanım oranı 1,9 puan düşüşle %79,3 seviyesine geriledi. Enerji verilerine göre Kanada’da toplam elektrik üretimi Ağustos ayında hava koşulları nedeniyle %11,6 geriledi.