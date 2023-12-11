﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte %79,7’ye yükseldi

Pazartesi, 11 Aralık 2023 09:35:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyrekte kaydedilen %79,6’ya kıyasla %79,7’ye yükseldi.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı söz konusu çeyrekte 0,3 puan artışla %78,3 seviyesinde yer aldı. Ana metal imalatı sektörü 2,2 puan artış gösterirken çelik imalatı sektöründe 1,3 puan büyüme görüldü.

Aynı çeyrekte petrol ve doğal gaz çıkarma ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kapasite kullanım oranı 0,9 puan artışla %76,7 seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte orman yangınları nedeniyle doğal gaz çıkarma sektörü düşüş gösterirken üçüncü çeyrekte %2,1 artış gösterdi.

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı sektöründe kapasite kullanım oranı 1,9 puan düşüşle %79,3 seviyesine geriledi. Enerji verilerine göre Kanada’da toplam elektrik üretimi Ağustos ayında hava koşulları nedeniyle %11,6 geriledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı ilk çeyrekte %81,9’a yükseldi

12 Haz | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak ayında %39,6 arttı

21 Mar | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %10,8 düştü

22 Şub | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %3,9 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %14,3 arttı

21 Ara | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %20,9 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %0,6 arttı

21 Eki | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Haziran ayında %18,5 düştü

23 Ağu | Çelik Haberler

Kanada Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirdi

18 Tem | Çelik Haberler

Champion Iron, Bloom Lake madeni genişletme projesini hızlandırıyor

27 May | Çelik Haberler