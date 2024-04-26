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Champion Iron Bloom Lake madeninin kapasitesini biraz daha genişletmeyi planlıyor

Cuma, 26 Nisan 2024 12:09:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited, Quebec’te bulunan Bloom Lake madeninin üretim kapasitesini mevcut yıllık 15 milyon mt’un üzerine çıkarmayı planladığını açıkladı. Projenin 2025 yılının ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor.

Şirketin CEO’su David Cataford, “Bir önceki çeyrekte Bloom Lake madenini kapasitesinin ötesine itme stratejimizi izledik, bu da kısa vadeli üretim dalgalanmasına neden olsa da tesislerimizdeki darboğazları tespit etmemize olanak sağladı. Teknik ekibimiz şu anda Bloom Lake madenindeki üretimi 15 milyon mt’un üzerine çıkarmak için gereken yatırımları analiz ediyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında şirket Bloom Lake madeninin kapasitesini iki aşamada genişletmişti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Madencilik Üretim 

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