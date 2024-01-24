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Algoma kazanın ardından üç kok ünitesinde sınırlı üretime yeniden başladı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 10:30:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 20 Ocak tarihinde kok üretim tesisinde şebeke borularını destekleyen yapının çöktüğü kazaya yönelik bir güncelleme daha yaptı. Şirket kok üretim kapasitesini aktif olarak değerlendirirken, üç kok ünitesinde sınırlı üretim yeniden başladı.

Ayrıca söz konusu kaza sırasında yüksek fırın faaliyetleri güvenlik için geçici olarak durdurulmuştu. Demir üretiminin normal seyrine dönmesinin ardından Algoma kazanın beklenmedik bir sonucu olarak yüksek fırına girdi sağlayan diğer tesislerle ilgili sorunlar yaşadı. Bunun sonucunda yüksek fırın durduruldu ve fırının yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şirket yüksek fırının durdurulmasının potansiyel etkisini değerlendiriyor ve fırını iki hafta içinde üretime yeniden başlatmayı planlıyor. Söz konusu duruşun sevkiyatları bir miktar etkilemesini bekleyen Algoma bu etkinin boyutunun yüksek fırını yeniden devreye alma süresine bağlı olacağını belirtti.

Şirketin levha/şerit tesisi, soğuk hadde operasyonları ve elektrik ark ocağı inşaatı kazadan etkilenmedi. Algoma şu anda tesisteki kok stokunu artırmak için başka tedarikçilerden yeterli miktarda kok temin edebileceğini düşünüyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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