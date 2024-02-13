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Algoma’nın dökümhanesindeki kaza yüksek fırını yeniden devreye alma sürecini etkilemeyecek

Salı, 13 Şubat 2024 10:14:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 7 Şubat tarihinde yüksek fırın kompleksinin kuzey dökümhanesinde bir kazanın meydana geldiğini açıkladı. Şirket cürufun sıcak demir oluğundaki nemle temas ettiğini düşünüyor. Şirket kazanın sebeplerini anlamak üzere incelemelerini sürdürüyor.

Söz konusu kaza yüksek fırının yeniden devreye alınma sürecini etkilemeyecek ve tam kapasitede üretime yeniden başlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yüksek fırın faaliyetleri 20 Ocak tarihinde kok üretim tesisinde şebeke borularını destekleyen yapının çökmesinin ardından güvenlik sebepleriyle geçici olarak durdurulmuştu. Öte yandan Algoma kok üretim tesisindeki onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Üretim 

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