Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte %78,7’ye geriledi

Pazartesi, 11 Mart 2024 09:56:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı yılın dördüncü çeyreğinde, önceki çeyrekte kaydedilen %78,8’e kıyasla %78,7’ye geriledi.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı söz konusu çeyrekte 0,7 puan düşüşle %76,9 seviyesinde yer aldı. Petrol ve kömür imalatı sektörü 4,7 puan, kimyasal ürün imalatı sektörü ise 2,6 puan düşüş gördü.

Aynı çeyrekte petrol ve doğal gaz çıkarma ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kapasite kullanım oranı 1,3 puan artışla %76,3 seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektöründe kapasite kullanım oranı 0,7 puan düşüşle %82,7 seviyesinde kaydedilirken mühendislik faaliyetlerindeki düşüş bina inşaatı faaliyetlerindeki artıştan daha fazla oldu.