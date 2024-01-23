Algoma’nın kok üretim tesisindeki kaza sevkiyatları etkilemeyecek

Salı, 23 Ocak 2024 11:44:26 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 20 Ocak tarihinde kok üretim tesisinde şebeke borularını destekleyen yapının çöktüğünü açıkladı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Çökme nedeniyle şirketin kok üretimi kesintiye uğrarken, diğer tüm departmanlar normal seyrinde faaliyet gösteriyor. Algoma elinde yeterli kok arzı bulunduğunu ve şimdilik sevkiyatlarının etkilenmesini beklemediğini belirtti.

Açıklamaya göre hasara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmaya devam eden Algoma faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesine ve her türlü çevresel etkiyi en aza indirmeye odaklanıyor.