Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte %82,9’a yükseldi

Pazartesi, 14 Mart 2022 10:41:38 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyrekte kaydedilen %81,7’ye kıyasla %82,9’a yükseldi. Başta ulaşım ekipmanları imalat sektörü olmak üzere çoğunlukla inşaat ve imalat sektörlerinde kaydedilen artışlar söz konusu artışta etkili oldu.

Üçüncü çeyrekte kaydedilen düşüşlerin ardından inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı 1,2 puan artışla %92,6 seviyesinde yer aldı. Yeni inşaatlara yapılan yatırımlar dördüncü çeyrekte çoğunlukla konut dışı inşaatların artmasına bağlı olarak %1,8 yükseldi. Ayrıca mühendislik ve inşaat faaliyetlerinde de artışlar olduğu gözlendi. İş Gücü Araştırması’na göre, inşaat sektöründe istihdam söz konusu çeyrekte 1,44 milyona çıktı.

Aynı çeyrekte petrol ve doğal gaz çıkarma hariç madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kapasite kullanım oranı 1,7 puan artarak %87,5 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışa petrol ve doğal gaz alt sektörlerine yönelik destek faaliyetlerindeki %28,6 artış katkı sağladı.

İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı söz konusu çeyrekte 0,3 puan artışla %76,9 seviyesinde yer aldı. İş Gücü Araştırması’na göre, imalat sektöründe istihdam dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyrekte kaydedilen 1,72 milyon seviyesine kıyasla 1,75 milyon seviyesinde yer aldı. Kapasite kullanım oranı gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık %60’ına denk gelen 21 ana imalat sektörünün 13’ünde yıllık bazda artış kaydetti.

Küresel yarı iletken çip sıkıntısına bağlı olarak üst üste üç çeyrekte kaydedilen düşüşlerin ardından ulaşım ekipmanları imalat sektöründe kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte %70,5 seviyesine çıktı. Motorlu taşıt imalat sektöründe %23,9 artış olduğu gözlendi. Bununla birlikte motorlu taşıtlar ve parçaları ihracatı ve ithalatında da artışlar kaydedildi. Ancak ulaşım ekipmanları imalat sektöründeki kapasite kullanım oranı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %81,1 seviyesinin altında yer alarak yıllık 10,6 puan düşmüş oldu.