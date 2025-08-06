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Kanada’da imalat satışları 2025’in Nisan ayında %2,8 geriledi

Çarşamba, 06 Ağustos 2025 10:04:47 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’da imalat satışları Nisan ayında aylık %2,8 düşüşle 69,6 milyar $ seviyesinde yer aldı. Bu seviye 2023 yılının Ekim ayından beri görülen en büyük aylık düşüş ve 2022’nin Ocak ayından beri görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. %10,3 ile petrol ve kömür ürünleri, %8,3 ile motorlu araçlar ve %4,4 ile ana metaller sektörleri en yüksek düşüşleri kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %1 düşüşle 119 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Nisan ayında stok-satış oranı Aralık ayında kaydedilen 1,68 seviyesinden 1,71 seviyesine çıktı. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %1,1 düşüşle 108,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık düşüşü başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründe tamamlanmamış siparişlerin %1,6 azalması oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Mart ayında kaydedilen %80,1 seviyesinden %77,7 seviyesine indi. Kapasite kullanım oranları en çok yükselen sektör 6,3 puan ile metal olmayan mineraller sektörü olurken, petrol ve kömür ürünleri, taşıma ekipmanları ve ahşap ürünler sektörlerinde kapasite kullanım oranları sırasıyla 18,7, 2,6 ve 3,1 puan düştü.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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