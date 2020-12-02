Kanada’da Ekim ayında sanayi ürünleri fiyatları düşerken hammadde fiyatları arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 10:26:52 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI), %0,4 düştü. Bu düşüşün sebebi, çoğunlukla düşük kereste ve diğer tahta ürünleri fiyatları oldu. Kanada’da faaliyet gösteren imalatçıların hammadde satın alma fiyatları, çoğunlukla yüksek hayvan ve hayvan ürünleri ile mahsul ürünleri fiyatlarına bağlı olarak %0,5 arttı.

Ekim ayında IPPI, bir önceki aya göre %0,4 düştü. 21 büyük emtia grubunun 12’si arttı, 6’sı düştü ve 3’ü sabit kaldı.

Birinci kalite çelik ürünleri fiyatları, çoğunlukla yüksek baz ve yarı mamul demir veya çelik ürünleri fiyatlarındaki %1,7’lik artış sayesinde %1,7 arttı. Bu artış kısmen, Çin’deki altyapı faaliyetlerinin canlanmasıyla birlikte artan çelik ve demir cevheri talebi sayesinde gerçekleşti. Ekim ayında Çin’in imalatına dair Caixin/Markit Alım Yöneticileri Endeksi %53,6 ile 2011 yılının Ocak ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti. %50’nin üstündeki PMI seviyeleri büyümeye işaret ediyor.

IPPI, çoğunlukla kereste ve ahşap ürünleri fiyatlarındaki %37,6’lık artış ile birinci kalite metal dışı metal fiyatlarındaki %20,7’lik artış sayesinde yıllık %0,7 arttı. Söz konusu artış, enerji ve petrol ürünleri fiyatlarındaki %31,2’lik düşüşle dengelendi.

Ekim ayında Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) %0,5 arttı. Altı büyük emtia grubunun beşi arttı ve biri düştü.

RMPI’da kaydedilen düşüşler, gümüş fiyatını da içeren metal cevher, konsantre ve hurda fiyatlarındaki %2,3’lük düşüşten kaynaklandı. Gümüş fiyatı değişken olurken, Ekim ayında yüksek bir seviyede kaldı.

RMPI yıllık bazda %0,3 düştü. Bu düşüş, çoğunlukla ham enerji ürünleri fiyatlarındaki %25,9’luk düşüşten kaynaklanırken, metal cevher, konsantre ve hurda fiyatlarındaki %28,4’lük artışla dengelendi.