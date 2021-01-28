Kanada’da demir yolu trafiği Kasım ayında %6 arttı

Perşembe, 28 Ocak 2021 10:29:23 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında Kanada demir yolu sanayinin yılın başında Corona salgınından dolayı görülen zararlardan güçlü bir şekilde toparlandığı gözlendi.

Kasım ayında Kanada’da demir yolları, 2019 yılının Kasım ayında kaydedilene kıyasla %6 artışla 32,1 milyon ton yük taşıdı. Bu seviye, ardı ardına yedi ay gözlenen düşüşlerin ardından Mart ayından beri kaydedilen ilk artış oldu. Ortalama tonaj yılın bu dönemi için normaldi ve bu ay için on yıllık ortalamanın üzerinde, 2018 yılı Kasım ayındaki pik seviyesinin biraz altındaydı.

Yine de Kanada demir yolu taşımacılığında 2019 yılının Kasım ayında gözlenen işgücü eksikliğinin sevkiyatları etkilediği göz önüne alındığında, Statistics Canada’ya göre yıllık büyümeyi pandemi sonrası toparlanma olarak değerlendirmek mümkün değil.

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde demir yolu ile taşınan yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,9 düşüşle 332,8 milyon ton oldu ve söz konusu dönem için son dört yıldaki en düşük seviyeyi kaydetti. Kasım ayında demir yolu yüklemelerindeki artış, hem yerel intermodal olmayan hem de uluslararası yüklemelerdeki artışı yansıttı.

Yıllık bazda bakıldığında, Kasım ayında belirli hammaddelerin ve temel kimyasal ürünlerin demir yolu taşımacılığı arttı. Demir cevheri ve konsantrelerinin yüklemeleri Ekim ayındaki %1,7 düşüşün ardından yıllık bazda %5,4 artışla 260.000 ton oldu.