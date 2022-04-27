Kanada’da demir yolu sevkiyatları Şubat ayında %2,4 düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 10:00:27 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Şubat ayında yıllık %2,4 düşüşle 26,7 milyon ton seviyesinde yer aldı. Enerji ürünleri yüklemelerinde kaydedilen artış tahıl yüklemelerinde kaydedilen sert düşüşleri dengeledi.

Sevkiyatlar üst üste altı ay düşüş gösterirken, toplam navlun yüklemeleri beş yıllık Şubat ayı ortalaması olan 27 milyon ton seviyesinin altında yer aldı.

Ayrıca hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerinde kaydedilen düşüşler toplam navlun yüklemelerindeki düşüşte etkili oldu.

Şubat ayında intermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %5,6 düşüşle 20,5 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste altı ay düşüş göstermiş oldu. Söz konusu düşüşte başta tahıl olmak üzere bazı tarım ve gıda ürünlerindeki sert düşüşler etkili oldu.

Öte yandan demir cevheri ve konsantreleri yıllık %7,1 gerileyerek üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu.

Başta yıllık %38,9 yükselen kömür gibi enerji emtiaları yüklemelerinde kaydedilen artışlar söz konusu düşüşleri kısmen dengeledi.

Aynı ayda enerji emtiaları yüklemelerindeki artışlar sonucunda enerji ürünleri ihracatı ve fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri Şubat ayında yıllık %6,2 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte konteyner bulunabilirliğindeki zorluğun ve limanlardaki yoğunluğun tedarik zincirinde yarattığı aksamaların etkili olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Son olarak, ABD’den gelen demir yolu trafiği Şubat ayında yıllık %25,4 artışla 3,6 milyon mt seviyesine yer alarak üst üste 12 ay artış göstermiş oldu. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Şubat ayı seviyesi olduğu bildirildi.