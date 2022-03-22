Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ocak ayında %19,1 düştü

Salı, 22 Mart 2022 10:29:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Ocak ayında yıllık %19,1 düşüşle 26,5 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşüş göstermiş oldu. Ayrıca söz konusu düşüş 10 yıldan fazla bir süre içerisinde kaydedilen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Demir yolu sevkiyatları genel olarak kış aylarında yavaşlasa da söz konusu ayda sevkiyatlar 2014 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyede yer aldı.

İntermodal olmayan ve konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerinde kaydedilen düşüş, navlun yüklemelerindeki düşüşte etkili oldu.

Ocak ayında intermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %22,6 düşüşle 20,2 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşüş göstermiş oldu. Birden fazla emtia yüklemesinde düşüşler olduğu gözlenirken, başta buğday olmak üzere bazı tarım ve gıda ürünleri en büyük düşüşleri kaydetti.

Öte yandan demir cevheri ve konsantreleri yıllık %17,9 gerilerken, kömür yüklemeleri yıllık %18 azalarak üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu.

Birkaç emtia yüklemesinde kaydedilen artışlar emtia yüklemelerindeki düşüşleri kısmen dengeledi. Enerji talebinin artmasıyla birlikte bütan ve propan gibi petrol ve kömür ürünleri yüklemeleri yıllık %42,4 artarak üst üste 10 ay artış kaydetmiş oldu.

Söz konusu ayda birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri yıllık %9,1 artarak üst üste 12 ay artış kaydetmiş oldu. Demirsiz metal ürünler hariç diğer birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri yıllık %37,3 yükselerek üst üste 10 ay artış kaydetti. Ayrıca birincil metal imalat sektöründe satışlar yıllık %24 arttı.

Aynı ayda konteyner bazlı navlun yüklemeleri aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Söz konusu yüklemeler yıllık %12,8 düşüşle 2,7 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşüş göstermiş oldu.

Son olarak, ABD’den gelen demir yolu trafiği Ocak ayında %1,5 artışla 3,5 milyon mt seviyesine yer alarak üst üste 11 ay artış göstermiş oldu. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Ocak ayı seviyesi olduğu bildirildi.