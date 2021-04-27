Kanada’da demir cevheri demir yolu trafiği Şubat ayında arttı

Salı, 27 Nisan 2021 11:45:00 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayında demir yollarında taşınan yük seviyesi, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %1 artışla 27,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artışla, dört ay üst üste yıllık artış kaydedilmiş oldu.

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayında demir yollarında taşınan yük seviyesi, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %1 artışla 27,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artışla, dört ay üst üste yıllık artış kaydedilmiş oldu.

Ortalama tonaj bu ay için beş yıllık ortalamanın üzerinde kaydedilirken, 2017 yılının Şubat ayındaki pik seviyesine yaklaştı.

Şubat ayında taşınan kargo hacmindeki yükseliş, çoğunlukla konteyner olmak üzere yerel intermodal navlun yüklemeleri sayesinde 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %42 artışla 2,8 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında %20,2 artış görülmüştü. Şubat ayında, stokların yenilenmesi ve bazı tüketim mallarına yönelik artan ithalat talebinin, COVID-19 sonrasında, yiyecek ve tüketim mallarının büyük ve hızlı sevkiyatlarında kullanılan multimodal navlun yüklemesine olan talebi artırdığı görülüyor.

Demir cevheri ve konsantre yüklemeleri, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla, %17 artış kaydederek, üst üste dört ay yükselmiş oldu. Bu durum, çelik üretiminde yaşanan sıçramayı devam ettirdi. Ayrıca, kurumun yayınladığı Aylık Üretim Araştırması’nda, Şubat ayında ana metal üretiminde yıllık %13,5 kaydedildiği belirtildi.

ABD’den gelen demir yolu trafiği, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen rakamlara kıyasla %15,4 düşüşle 2,7 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Bu düşüş, üst üste gözlenen on birinci aylık düşüş olarak kaydedildi.