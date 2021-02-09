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Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Aralık ayında %1,5 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 10:00:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılının Aralık ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım üç ay boyunca düşmesinin ardından %1,5 arttı.

Aralık ayında konut dışı inşaat yönelik yatırımlar üst üste üçüncü ay 4,4 milyar $ seviyesinde sabit kaldı. Konut inşaatına yönelik yatırımlar ise %1,9 artışla 11,1$ milyar olarak yeni bir rekor kırdı.

Söz konusu ayda ticari bina inşaatına yönelik yatırımlar %0,3 artış gösterdi. Endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırımlar %0,2 düşerken, kurumsal bina inşaatına yapılan yatırımlar %0,9 artış kaydetti.

Aralık ayında tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar ardı ardına üçüncü ay artış göstererek %2,6 arttı. Söz konusu ayda, apartman inşaatına yönelik yatırımlar %1,2 artış gösterdi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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