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Kanada Trump’ın vergi tehditlerine misilleme vergilerle karşılık verecek

Çarşamba, 08 Ocak 2025 14:54:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın Kanada’dan ithal tüm ürünlere %25 vergi uygulama planlarını yinelemesiyle Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın vergi planlarını hayata geçirmesi halinde misilleme vergilere tabi olacak ABD çıkışlı ürünlere ilişkin bir listeyi planlanandan daha erken yayımlayabilir.

Kanadalı şirketlerle yapılacak istişarelerin sonucunda oluşturulması beklenen söz konusu listeyle, ABD-Kanada ticaret savaşının başlaması durumunda ABD’li şirketlerin ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalacağının gösterilmesi hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren Kanada’dan ithal tüm ürünlere %25 oranında gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.


Etiketler: Kanada ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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