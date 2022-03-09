Kanada Ocak ayında 2,6 milyar $ dış ticaret fazlasına döndü

Çarşamba, 09 Mart 2022 09:34:05 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı üst üste üç ay kaydedilen artışların ardından bu yılın Ocak ayında neredeyse tüm ürün gruplarında gözlenen düşüşlerle birlikte %7,4, mal ihracatı ise çoğunlukla binek araç ve kamyonet ihracatında gözlenen düşüşler doğrultusunda %0,2 düşüş gösterdi. Böylelikle üst üste altı ay kaydedilen dış ticaret fazlasından geçtiğimiz ay 1,6 milyar $ dış ticaret açığına dönen Kanada Ocak ayında yeniden 2,6 milyar $ dış ticaret fazlasına döndü.

Ocak ayında toplam ithalat %7,4 düşüşle 54 milyar $ seviyesinde yer aldı. 11 ürün grubunun 10’unda düşüşler kaydedilirken, söz konusu ürün gruplarının 9’u 100 milyon $’dan fazla düştü. Toplam ithalat tonaj bakımından %8,5 geriledi.

Toplam ihracat %0,2 düşüşle 56,6 milyar $’a gerilerken, 11 ürün grubunun 7’sinde düşüşler kaydedildi. Toplam ihracatın tonaj bakımından %4,6 düşmesi ihracat fiyatlarında kaydedilen artışları neredeyse tamamen dengeledi. Enerji dışı ürünler hariç ihracat %2,7 azaldı.

Aynı ayda ABD’ye yapılan ihracat %1,2 artarken, ABD’den yapılan ithalat %4,7 düşüş gösterdi. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 7,1 milyar $’a kıyasla 9,3 milyar $’a çıkarak 2008 yılının Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %4,6 düşüş gözlendi. Fransa’ya (uçak) ve İngiltere’ye (çeşitli ürünler) yapılan ihracattaki düşüş ABD dışı ülkelere yapılan ihracattaki düşüşte etkili oldu. ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %11,8 geriledi. Çin’den (cep telefonu ve bilgisayar) ve Almanya’dan (binek araç ve kamyonet) yapılan ithalatta düşüşler kaydedildi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Aralık ayında kaydedilen 8,6 milyar $’a kıyasla 6,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.