Kanada Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı

Cuma, 24 Aralık 2021 15:28:59 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika’dan ithal OCTG boruya ilişkin antidamping vergi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.

Açıklamaya göre, Tubos de Acero de Mexico S.A. için %43,3 ve diğer Meksikalı şirketler için %164,7 oranında damping marjları belirlendi.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerel sektöre verdiği zarara yönelik soruşturması devam ediyor, karar 26 Ocak 2022 tarihine kadar açıklanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.29.00.11, 7304.29.00.19, 7304.29.00.21, 7304.29.00.29, 7304.29.00.31, 7304.29.00.39, 7304.29.00.41, 7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.59, 7304.29.00.61, 7304.29.00.69, 7304.29.00.71, 7304.29.00.79, 7306.29.00.11, 7306.29.00.19, 7306.29.00.21, 7306.29.00.31, 7306.29.00.29, 7306.29.00.39, 7306.29.00.61 ve 7306.29.00.69 kodları altında yer alıyor.