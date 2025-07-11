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Kanada Çin’den ithal OCTG boruya yönelik soruşturmayı tamamladı

Cuma, 11 Temmuz 2025 14:27:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çinli üretici Wuxi Huayou Special Steel Co. tarafından ülkeye yapılan OCTG boru ve dikişsiz muhafaza borusu ihracatının normal değerini ve ihracat fiyatlarının yanı sıra aynı üretici ve Linzhou Fengbao Pipe Industry Co. için telafi edici vergi oranlarını belirlemek amacıyla 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem için başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Wuxi Huayou Special Steel Co.’dan Kanada’ya ihraç edilen OCTG ve dikişsiz muhafaza borusu için normal değerler, sırasıyla ihracat fiyatının %166,9 ve %91 oranında artırılmasıyla, telafi edici vergi ise sırasıyla 4.070 RMB/mt ve 3.381 RMB/mt olarak belirlendi. 

Buna ek olarak Linzhou Fengbao Pipe Industry Co.’dan ithal ürünler için telafi edici vergi OCTG boru için 4.070 RMB/mt ve dikişsiz muhafaza borusu için 3.381 RMB/mt oranlarında yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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