Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 14:21:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika, Filipinler, Türkiye, Güney Kore ve ABD’den ithal petrol borularının (OCTG boru) iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Söz konusu soruşturma EVRAZ Inc. NA Canada ve Welded Tube of Canada Corporation’ın başvurusu üzerine başlatıldı. Soruşturmaya tabi şirketler arasında Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş, Güney Kore merkezli Hyundai Steel Company ve ABD merkezli Tenaris S.A. yer alıyor.

İthal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek olan CBSA ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.

Daha önceki soruşturmada Borusan ve Hyundai Steel için belirlenen damping marjı %2’nin altında (göz ardı edilebilir oranda) yer aldığından antidamping önleminden muaf tutulmuştu.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

