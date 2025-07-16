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Kanada Çin’den ithal dökme demir boruya damping ve teşvik soruşturmaları başlattı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 12:18:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin’den yapılan dökme demir boru ithalatına yönelik damping ve teşvik soruşturmaları başlattığını açıkladı. Soruşturmalar Bibby‑Ste‑Croix olarak faaliyet gösteren Canada Pipe Company ULC’nin başvurusu üzerine başlatıldı.

Söz konusu soruşturmalarla CBSA, Çin’den söz konusu ürün ithalatında Kanada’ya adil olmayan fiyatlardan satış yapılıp yapılmadığını ve Çin’in teşvik alıp almadığını inceleyecek. CBSA, ön kararını 24 Eylül 2025 tarihinde açıklayacak.

Söz konusu ürünler 7303.00.00.10 ve 7303.00.00.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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