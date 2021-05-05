Kanada Mart ayında tekrar ticaret açığı verdi

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 14:15:52 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında Kanada’nın ithalatı %5,5 artarken, ihracatı ise %0,3 artış gösterdi. Üst üste iki ay dış ticaret fazlası vermesinin ardından, Kanada Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 1,4 milyar $ ticaret fazlasından, 1,1 milyar $ ticaret açığına geçti.

Ülkenin toplam ithalatı Mart ayında %5,5 artışla 51,8 milyar $ oldu. Bu artış, 2019 yılının Mayıs ayından beri kaydedilen en büyük artış oldu. 11 ürün grubunun tamamında artış kaydedilirken, 9 ürün grubunun 100 milyon $’dan fazla artış kaydettiği bildirildi. Pandemi kısıtlamalarının, Kanada’nın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediği 2020 yılının Mart ayına kıyasla, ülkenin ithalatının değeri yıllık %6,3 arttı. Toplam ithalat tonaj bakımından %7 artış gösterdi.

Mart ayında toplam ihracat, %0,3 artışla 50,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu artış, 2020 yılının Mart ayında kaydedilen artıştan %14,4 daha fazla oldu. Enerji dışı ürün ihracatı %2 artışla 41,2 milyar $ seviyesinde yer alarak en yüksek üçüncü seviyesini kaydetti. Toplam ihracat tonaj bakımından %0,3 düşüş gösterdi.

Mart ayında Kanada’nın metal ve metal olmayan ürünlerinin ihracatı %33 artış kaydederek Şubat ayında kaydedilen %25 düşüşü dengeledi. Demir cevheri ihracatı ise 2020 yılının Mart ayında kaydedilen %57,7 artışla kıyasla %80,7 arttı. Kaydedilen bu artış, küresel piyasalarda demir cevheri talebinin güçlendiği döneme denk geldi.

Şubat ayında kaydedilen %11,5 düşüşün ardından, ABD dışı ülkelere yapılan ihracat Mart ayında %12,6 artarak son dört yılda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Çoğunlukla, Hong Kong’a (rafine altın), Hollanda’ya (ham petrol) ve Güney Kore’ye (metal ve rafine altın) yapılan ihracata bağlı olarak artış kaydedildi.

Mart ayında ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat, Çin’den yapılan ithalatta kaydedilen keskin artışa bağlı olarak %5,9 arttı. Elektronik ürün, mobilya ve ev eşyası gibi pek çok ürünün ithalatında yaşanan artış da Çin’den yapılan ithalat artışını destekledi.

Sonuç olarak, Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan ticaret açığı Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 5,9 milyar $’dan 5,4 milyar $’a düştü.

Mart ayında ABD’ye yapılan ihracat %3,8 düşüş gösterirken, ithalat %5,2 arttı. Ocak ve Şubat döneminde 2008’den bu yana görülen en büyük dış ticaret fazlasının kaydedilmesinin ardından, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası, Şubat ayında kaydedilen 7,3 milyar $’dan 4,3 milyar $’a düştü.