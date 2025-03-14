Kanada Japonya’dan kaynaklı geniş hat borusu ithalatını incelemeye aldı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Japonya merkezli Marubeni-Itochu Steel’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten kaynaklı geniş hat borusuna yönelik normal değerleri ve ihracat fiyatlarını belirlemek için inceleme başlattığını açıkladı.

Açıklamaya göre ihracatçı 21 Nisan 2025 tarihine kadar yeterli bilgi sunmazsa, Marubeni-Itochu Steel’den ithal söz konusu ürünlere yönelik normal değerler, ihracat fiyatının %95 artırılmasıyla belirlenecek. Söz konusu şirketten ithal kaynaklı geniş hat borusuna yönelik mevcut damping marjı %22,1 oranında yer alıyor. Söz konusu ürünler 7304.19.00.81, 7304.19.00.82, 7304.19.00.83, 7304.19.00.84, 7304.19.00.89, 7305.11.00.41, 7305.11.00.42, 7305.11.00.43, 7305.11.00.44, 7305.11.00.49, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.41, 7305.19.00.42, 7305.19.00.43, 7305.19.00.44 ve 7305.19.00.49 kodları altında kayıtlı bulunuyor.