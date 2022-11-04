Kanada Güney Kore’den ithal hat borusuna dönem sonu incelemesi başlattı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Güney Kore’den ithal hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.
CBSA, kararını en geç 23 Mart 2023’te, gerekçeli kararını ise 14 Nisan 2023’de açıklayacağını belirtti.
2017 yılının Aralık ayından bu yana geçerli olan mevcut antidamping vergisi %88,1 seviyesinde yer alıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7304.19.00.31, 7304.19.00.32, 7304.19.00.33, 7304.19.00.34, 7304.19.00.39, 7304.19.00.41, 7304.19.00.42, 7304.19.00.43, 7304.19.00.44, 7304.19.00.49, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.12, 7305.19.00.13, 7305.19.00.14, 7305.19.00.15, 7306.19.00.10 ve 7306.19.00.90 kodları altında yer alıyor.