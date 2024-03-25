Kanada Güney Kore’den hat borusu ithalatını inceleyecek

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Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Nexteel’in Güney Kore’den ithal ettiği karbon ve alaşımlı çelikten hat borusuna yönelik normal değerleri ve ihracat fiyatlarını belirlemek için inceleme başlattığını açıkladı.

Açıklamaya göre ihracatçılar 7 Aralık 2022 tarihine kadar yeterli bilgi sunmazsa antidamping vergileri ülke için %88,1 oranında değerlendirilecek. Söz konusu ürünler 7304.19.00.13, 7304.19.00.14, 7304.19.00.15, 7304.19.00.16, 7304.19.00.19, 7304.19.00.23, 7304.19.00.24, 7304.19.00.25, 7304.19.00.26, 7304.19.00.29, 7304.19.00.61, 7304.19.00.62, 7304.19.00.63, 7304.19.00.64, 7304.19.00.69, 7304.19.00.71, 7304.19.00.72, 7304.19.00.73, 7304.19.00.74, 7304.19.00.79, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.31, 7305.19.00.32, 7305.19.00.33, 7305.19.00.34, 7305.19.00.39, 7306.19.00.10 ve 7306.19.00.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.