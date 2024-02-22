Kanada Çin’den ithal kaynaklı boruya yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 22 Şubat 2024 12:22:24 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Çin’den ithal karbon çelikten kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Söz konusu vergiler 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı kararını en geç 18 Temmuz 2024’te, Ticaret Mahkemesi ise Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlere uygulanan vergilerin sona ermesinin dampingli veya teşvikli ithalatın devam etmesine yol açıp açmayacağına yönelik kararını en geç 24 Aralık 2024 tarihinde açıklayacak.

İncelemeye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.10, 7306.30.00.20 ve 7306.30.00.30 kodları altında yer alıyor.