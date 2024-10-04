Kanada, Çin’den ithal çeliğe yönelik %25 ilave vergi uygulamasını 22 Ekim’e erteledi

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Kanada'nın planladığı ek vergilere karşı Dünya Ticaret Örgütü’ne yaptığı şikayete rağmen Kanada hükümeti, %25 oranında ilave vergiye tabi olacak Çin’den ithal çelik ürünlerine yönelik nihai ürünler listesini açıkladı ve verginin başlangıçta planlanan 15 Ekim’e kıyasla 22 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi. Nihai listedeki ürünler arasında sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çelik boru, silisli sac, kaplamalı çelik ve profil yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, “Kanadalı işçileri ve çelik ile alüminyum sektörlerimizdeki işletmeleri, Çin’in Kanada’nın yerel ve küresel pazarlarda rekabet gücünü baltalayan ihracat politikasından korumak için başlıca uluslararası ortaklarla aynı doğrultuda hareket ediyoruz,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ek vergilerin etkileri, verginin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir yıl içerisinde yeniden gözden geçirilecek.

Buna ek olarak ülkenin Çin’de üretilen tüm elektrikli araçlara halihazırda uygulanan %6,1’lik verginin yanında getirdiği %100 oranında ilave vergi 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

İlave vergiye tabi çelik ürünleri, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7206.10.00, 7206.90.00, 7207.11.00, 7207.12.00, 7207.19.00, 7207.20.00, 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.00, 7209.25.00, 7209.26.00, 7209.27.00, 7209.28.00, 7209.90.00, 7210.11.00, 7210.12.00, 7210.20.00, 7210.30.00, 7210.41.00, 7210.49.00, 7210.50.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.70.00, 7210.90.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7211.23.00, 7211.29.00, 7211.90.00, 7212.10.00, 7212.20.00, 7212.30.00, 7212.40.00, 7212.50.00, 7212.60.00, 7213.10.00, 7213.20.00, 7213.91.00, 7213.99.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.00, 7214.99.00, 7215.10.00, 7215.50.00, 7215.90.00, 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.22.00, 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00, 7216.50.00, 7216.99.00, 7217.10.00, 7217.20.00, 7217.30.00, 7217.90.00, 7218.10.00, 7218.91.00, 7218.99.00, 7219.11.00, 7219.12.00, 7219.13.00, 7219.14.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00, 7219.24.00, 7219.31.00, 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.12.00, 7220.20.00, 7220.90.00, 7221.00.00, 7222.11.00, 7222.19.00, 7222.20.00, 7222.30.00, 7222.40.00, 7223.00.00, 7224.10.00, 7224.90.00, 7225.11.00, 7225.19.00, 7225.30.00, 7225.40.00, 7225.50.00, 7225.91.00, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.11.00, 7226.19.00, 7226.20.00, 7226.91.00, 7226.92.00, 7226.99.00, 7227.10.00, 7227.20.00, 7227.90.00, 7228.20.00, 7228.30.00, 7228.40.00, 7228.50.00, 7228.60.00, 7228.70.00, 7229.20.00, 7229.90.00, 7301.10.00, 7302.10.00, 7302.40.00, 7302.90.00, 7304.11.00, 7304.19.00, 7304.22.00, 7304.23.00, 7304.24.00, 7304.29.00, 7304.31.00, 7304.39.00, 7304.49.00, 7304.51.00, 7304.59.00, 7304.90.00, 7305.11.00, 7305.12.00, 7305.19.00, 7305.20.00, 7305.31.00, 7305.39.00, 7305.90.00, 7306.11.00, 7306.19.00, 7306.21.00, 7306.29.00, 7306.30.00, 7306.40.00, 7306.50.00, 7306.61.00, 7306.69.00 ve 7306.90.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.